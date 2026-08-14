Shree Ganesh Remedies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shree Ganesh Remedies gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,87 INR gegenüber 2,68 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 41,79 Prozent auf 143,6 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 246,7 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at