Shree Global Tradefin: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shree Global Tradefin hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,290 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 4,07 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,85 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at