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13.08.2026 06:31:29
Shree Global Tradefin stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Shree Global Tradefin stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,78 INR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shree Global Tradefin in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 70,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,63 Milliarden INR im Vergleich zu 3,31 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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