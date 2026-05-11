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11.05.2026 06:31:29
Shree Global Tradefin vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Shree Global Tradefin hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 0,51 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shree Global Tradefin noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 INR in den Büchern gestanden.
Shree Global Tradefin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,20 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,89 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,08 INR, nach 0,890 INR im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 18,09 Prozent auf 17,56 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 14,87 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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