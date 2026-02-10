Shree Global Tradefin: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shree Global Tradefin gab am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shree Global Tradefin ein EPS von 0,300 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,99 Milliarden INR – ein Plus von 3,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shree Global Tradefin 2,90 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at