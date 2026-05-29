Shree Hanuman Sugar Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shree Hanuman Sugar Industries hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,11 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,140 INR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,480 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shree Hanuman Sugar Industries ein EPS von -0,230 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at