Shree Hanuman Sugar Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Shree Hanuman Sugar Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 INR gegenüber -0,100 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at