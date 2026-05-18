Shree Hari Chemicals Export: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shree Hari Chemicals Export lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Shree Hari Chemicals Export hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,89 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,67 Prozent auf 412,2 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 350,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,03 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 11,41 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Shree Hari Chemicals Export im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 30,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,85 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 1,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at