Shree Hari Chemicals Export stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shree Hari Chemicals Export stellte am 31.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,20 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,91 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 444,9 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shree Hari Chemicals Export 390,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at