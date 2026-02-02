|
02.02.2026 06:31:29
Shree Hari Chemicals Export stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shree Hari Chemicals Export stellte am 31.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,20 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,91 INR je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 444,9 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shree Hari Chemicals Export 390,2 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen rutschen ab
In Fernost geht es zum Start in den Februar deutlich nach unten.