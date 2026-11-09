Shree Hari Chemicals Export zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shree Hari Chemicals Export stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,85 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shree Hari Chemicals Export ein EPS von 7,15 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 792,4 Millionen INR – ein Plus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shree Hari Chemicals Export 744,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at