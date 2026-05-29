Shree Karthik Papers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shree Karthik Papers hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,15 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,190 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 167,4 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shree Karthik Papers 141,9 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,180 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,150 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 577,99 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 631,81 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at