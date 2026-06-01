Shree Krishna Paper Mills Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shree Krishna Paper Mills Industries hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 12,77 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shree Krishna Paper Mills Industries 0,640 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shree Krishna Paper Mills Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 606,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 528,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 14,38 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,830 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,28 Milliarden INR, während im Vorjahr 1,69 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at