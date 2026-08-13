Shree Krishna Paper Mills Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shree Krishna Paper Mills Industries hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 4,72 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,650 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 595,0 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 552,8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at