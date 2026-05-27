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27.05.2026 06:31:29
Shree Pacetronix: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Shree Pacetronix hat am 25.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 3,06 INR. Im letzten Jahr hatte Shree Pacetronix einen Gewinn von 1,26 INR je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shree Pacetronix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 53,7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 42,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 8,66 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Shree Pacetronix ein EPS von 2,08 INR je Aktie vermeldet.
Der Jahresumsatz wurde auf 216,37 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 168,03 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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