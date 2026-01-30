|
Shree Precoated Steels: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Shree Precoated Steels präsentierte in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,43 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shree Precoated Steels -0,390 INR je Aktie generiert.
