Shree Precoated Steels: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shree Precoated Steels hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Shree Precoated Steels hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,34 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,290 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at