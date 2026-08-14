Shree Pushkar Chemicals Fertilisers gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shree Pushkar Chemicals Fertilisers präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,09 INR, nach 6,48 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,55 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,80 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at