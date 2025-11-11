|
11.11.2025 06:31:28
Shree Pushkar Chemicals Fertilisers informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Shree Pushkar Chemicals Fertilisers präsentierte in der am 08.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,63 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,14 INR je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,55 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shree Pushkar Chemicals Fertilisers einen Umsatz von 1,76 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
