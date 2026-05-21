Shree Pushkar Chemicals Fertilisers: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shree Pushkar Chemicals Fertilisers hat am 18.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 3,98 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shree Pushkar Chemicals Fertilisers noch ein Gewinn pro Aktie von 5,12 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,18 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 0,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 21,68 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 18,25 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Shree Pushkar Chemicals Fertilisers im vergangenen Geschäftsjahr 9,77 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shree Pushkar Chemicals Fertilisers 8,03 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at