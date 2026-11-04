Shree Pushkar Chemicals Fertilisers: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shree Pushkar Chemicals Fertilisers lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 11,05 INR. Im letzten Jahr hatte Shree Pushkar Chemicals Fertilisers einen Gewinn von 5,63 INR je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 58,18 Prozent auf 4,03 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,55 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at