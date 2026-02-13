Shree Pushkar Chemicals Fertilisers zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shree Pushkar Chemicals Fertilisers hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,59 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,93 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 2,49 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,17 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

