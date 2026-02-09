Shree Rajasthan Syntex präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shree Rajasthan Syntex hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,54 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shree Rajasthan Syntex ein EPS von -1,280 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 35,2 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,9 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at