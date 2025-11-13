Shree Rajasthan Syntex: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shree Rajasthan Syntex hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,99 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,430 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,50 Prozent auf 36,0 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at