Shree Rajasthan Syntex vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shree Rajasthan Syntex äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,17 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,050 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,29 Prozent auf 37,6 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at