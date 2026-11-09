Shree Rajeshwaranand Paper Mills gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shree Rajeshwaranand Paper Mills hat am 07.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,150 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at