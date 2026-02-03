|
03.02.2026 06:31:28
Shree Rama Multi-tech gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Shree Rama Multi-tech hat am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,390 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 598,5 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 529,0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
