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02.11.2026 06:31:29
Shree Rama Multi-tech informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Shree Rama Multi-tech hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,510 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shree Rama Multi-tech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 769,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 620,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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