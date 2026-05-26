Shree Rama Newsprint informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shree Rama Newsprint präsentierte in der am 25.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,57 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,360 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 78,7 Millionen INR, gegenüber 113,3 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 30,51 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 4,640 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -7,210 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 26,56 Prozent zurück. Hier wurden 327,19 Millionen INR gegenüber 445,54 Millionen INR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at