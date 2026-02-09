|
Shree Rama Newsprint vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Shree Rama Newsprint hat am 07.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Shree Rama Newsprint hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,69 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,480 INR je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 88,4 Millionen INR, gegenüber 124,3 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 28,86 Prozent präsentiert.
