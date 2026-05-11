Shree Renuka Sugars mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shree Renuka Sugars präsentierte am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,57 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,430 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shree Renuka Sugars in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 25,49 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 26,67 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -3,720 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shree Renuka Sugars ein EPS von -1,410 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,51 Prozent auf 91,69 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 106,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at