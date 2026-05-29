Shree Salasar Investment stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shree Salasar Investment äußerte sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 7,27 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,740 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 81,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 300,2 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 165,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 26,45 INR beziffert, während im Vorjahr 3,51 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3381,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,13 Milliarden INR, während im Vorjahr 32,38 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at