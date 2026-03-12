12.03.2026 06:31:29

Shree Securities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shree Securities stellte am 10.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,6 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 1,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Es ist ein Fehler aufgetreten!

