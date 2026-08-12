Shree Securities verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shree Securities ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shree Securities die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shree Securities im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 322,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 1,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at