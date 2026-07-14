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14.07.2026 06:31:29
Shree Steel Wire Ropes: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Shree Steel Wire Ropes stellte am 13.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,580 INR erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Shree Steel Wire Ropes 24,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 122,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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