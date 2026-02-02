Shree Steel Wire Ropes informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shree Steel Wire Ropes hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,52 INR gegenüber -0,100 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Shree Steel Wire Ropes hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,0 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 61,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at