Shree Steel Wire Ropes präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shree Steel Wire Ropes hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Shree Steel Wire Ropes hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,660 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18,0 Millionen INR – eine Minderung von 40,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 30,1 Millionen INR eingefahren.

Shree Steel Wire Ropes hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,870 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,770 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 48,78 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 56,90 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 113,19 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at