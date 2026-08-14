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14.08.2026 06:31:29
Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,41 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company 0,630 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,40 Milliarden INR – ein Plus von 11,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company 1,25 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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