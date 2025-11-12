Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,26 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,31 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,43 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,56 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at