|
01.06.2026 06:31:29
Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,45 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,680 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 1,30 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,38 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,38 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 0,98 Prozent auf 5,74 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company 5,79 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.