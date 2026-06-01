Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,45 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,680 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,30 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,38 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,38 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 0,98 Prozent auf 5,74 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company 5,79 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at