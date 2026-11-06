Shree Vasu Logistics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shree Vasu Logistics lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 4,42 INR gegenüber 0,900 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 802,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 559,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at