09.02.2026 06:31:29
Shree Worstex: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Shree Worstex hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 6,11 INR. Im letzten Jahr hatte Shree Worstex einen Gewinn von 3,66 INR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 296,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,48 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 372,4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
