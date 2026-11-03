Shree Worstex stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shree Worstex hat sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,41 INR gegenüber 5,43 INR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shree Worstex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 81,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,34 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at