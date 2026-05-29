Shree Worstex vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shree Worstex lud am 27.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 4,34 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shree Worstex noch ein Gewinn pro Aktie von 3,57 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,52 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 460,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 19,69 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Shree Worstex ein Gewinn pro Aktie von 9,70 INR in den Büchern gestanden.

Shree Worstex hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,12 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 321,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at