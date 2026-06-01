Shreeji Shipping Global gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shreeji Shipping Global hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,75 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Shreeji Shipping Global 8,64 INR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,09 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 5,84 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at