Shreeji Shipping Global informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shreeji Shipping Global stellte am 14.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 2,26 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,78 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Shreeji Shipping Global mit einem Umsatz von insgesamt 2,26 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,62 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 39,45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at