|
16.11.2026 06:31:29
Shreeji Shipping Global informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Shreeji Shipping Global stellte am 14.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 2,26 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,78 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Shreeji Shipping Global mit einem Umsatz von insgesamt 2,26 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,62 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 39,45 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer erwartet -- DAX vor ruhiger Eröffnung -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag etwas unter Druck geraten. Der deutsche Aktienmarkt wird stabil erwartet. Zum Wochenbeginn geht es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.