Shreeji Shipping Global legte Quartalsergebnis vor

Shreeji Shipping Global hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,72 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,28 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,09 Milliarden INR – ein Plus von 29,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shreeji Shipping Global 1,61 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at