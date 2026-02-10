Shreeji Translogistics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shreeji Translogistics hat am 07.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,13 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 INR je Aktie erzielt worden.

Shreeji Translogistics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 620,1 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 569,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at