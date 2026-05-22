Shreeji Translogistics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shreeji Translogistics veröffentlichte am 20.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 642,0 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shreeji Translogistics einen Umsatz von 541,2 Millionen INR eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,510 INR gegenüber 0,300 INR je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Shreeji Translogistics im vergangenen Geschäftsjahr 2,47 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shreeji Translogistics 2,31 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at