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14.08.2026 06:31:29
Shreeji Translogistics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Shreeji Translogistics präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,110 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 638,6 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 569,4 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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