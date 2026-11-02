Shreeji Translogistics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shreeji Translogistics lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,100 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Shreeji Translogistics mit einem Umsatz von insgesamt 692,3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 633,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 9,21 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at